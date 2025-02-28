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28 февраля, 11:21

Путин пожелал Кобзеву успехов в переизбрании губернатором Иркутской области

Владимир Путин и Игорь Кобзев. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Игорь Кобзев. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства пожелал руководителю региона успехов в переизбрании.

Путин встретился в Кремле с главой Иркутской области Кобзевым. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Кобзев доложил Путину о результатах социально-экономического развития региона, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году Тулуна. Также на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их родным. Отдельно Путин и Кобзев поговорили о расселении аварийного жилья и увеличении количества персонала медицинских учреждений.

В конце встречи Путин задал главе Приангарья вопрос, готов ли он к выборам.

«Владимир Владимирович, если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя. Моя семья живёт там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал уроженец Воронежа.

Путин поддержал губернатора.

«Хорошо. Двигайтесь вперёд, работайте. Успехов вам», — пожелал глава государства.

Выборы главы Иркутской области пройдут 14 сентября в Единый день голосования.

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Кобзев возглавляет Иркутскую область с 2020 года. До этого он работал заместителем министра МЧС России — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Никита Никонов
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