Путин поддержал выдвижение губернатора Камчатки Солодова на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Камчатского края Владимира Солодова выдвинуться на второй срок. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с главой региона в понедельник, 17 февраля.

Солодов отметил, что в сентябре 2025 года истекает срок его полномочий как губернатора, поэтому он попросил Путина поддержать его выдвижение на второй срок. По словам главы Камчатки, ему «много чего ещё предстоит сделать, довести до результата».

«Самое главное — поддержка людей, но в целом у вас все получается. Поэтому я желаю вам удачи», — сказал в ответ глава государства.