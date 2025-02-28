«Не забывайте моих ребят»: Путин отдал новый приказ о героях СВО
Путин во время встречи с Кобзевым назвал бойцов СВО своими ребятами
Президент России Владимир Путин вновь назвал солдат ВС РФ, сражающихся на полях спецоперации, своими ребятами. Такое изречение от российского лидера прозвучало во время его беседы с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле, о которой сообщили на сайте главы государства.
«Как я некоторым коллегам [уже] говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и всё, что с этим связано», — сказал глава государства на встрече с губернатором.
Путин поручил руководителю области лично проконтролировать, чтобы все проблемы российских солдат и членов их семей нашли своё решение. Он подчеркнул, что героев России «нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем».
Напомним, что ранее Владимир Путин уже использовал формулировку «мои ребята», говоря о военнослужащих ВС РФ. Тогда он тоже призывал не забывать их и оказывать всю необходимую поддержку. Слова российского лидера высоко оценили в Минобороны.
Life.ru