«Не забывайте моих ребят»: Путин отдал новый приказ о героях СВО

Президент России Владимир Путин вновь назвал солдат ВС РФ, сражающихся на полях спецоперации, своими ребятами. Такое изречение от российского лидера прозвучало во время его беседы с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле, о которой сообщили на сайте главы государства.

«Как я некоторым коллегам [уже] говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и всё, что с этим связано», — сказал глава государства на встрече с губернатором.