Суд признал геноцидом убийства мирного населения Архангельской области в годы ВОВ
Преступления нацистов на территории Архангельской области во время Великой Отечественной войны были признаны геноцидом народов СССР. Такое заключение вынес суд, сообщают в Генпрокуратуре России.
«Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.
Доказательства, представленные в суде, подтверждают факты нападения фашистских германских вооружённых сил на населённые пункты, включая города и деревни региона, а также на полярные станции, промысловые фактории и суда Северного транспортного флота.
Согласно имеющимся данным, жертвами авиационных атак и голода стали по меньшей мере 19 тысяч человек. Ущерб от нападений на транспортную инфраструктуру, железные дороги, жилые районы городов, а также на гражданских лиц, государственные предприятия и учреждения, общественные организации в денежном эквиваленте по текущему курсу превышает 700 миллиардов рублей.
Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынес и Тверской областной суд.
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