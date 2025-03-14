Суд признал геноцидом убийства мирного населения Архангельской области в годы ВОВ

Преступления нацистов на территории Архангельской области во время Великой Отечественной войны были признаны геноцидом народов СССР. Такое заключение вынес суд, сообщают в Генпрокуратуре России.

«Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.

Доказательства, представленные в суде, подтверждают факты нападения фашистских германских вооружённых сил на населённые пункты, включая города и деревни региона, а также на полярные станции, промысловые фактории и суда Северного транспортного флота.