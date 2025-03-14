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Регион
14 марта, 10:40

Суд признал геноцидом убийства мирного населения Архангельской области в годы ВОВ

Преступления нацистов на территории Архангельской области во время Великой Отечественной войны были признаны геноцидом народов СССР. Такое заключение вынес суд, сообщают в Генпрокуратуре России.

«Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.

Доказательства, представленные в суде, подтверждают факты нападения фашистских германских вооружённых сил на населённые пункты, включая города и деревни региона, а также на полярные станции, промысловые фактории и суда Северного транспортного флота.

Согласно имеющимся данным, жертвами авиационных атак и голода стали по меньшей мере 19 тысяч человек. Ущерб от нападений на транспортную инфраструктуру, железные дороги, жилые районы городов, а также на гражданских лиц, государственные предприятия и учреждения, общественные организации в денежном эквиваленте по текущему курсу превышает 700 миллиардов рублей.

Суд признал геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ
Суд признал геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ

Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынес и Тверской областной суд.

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Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Мария Любицкая
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