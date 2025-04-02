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Регион
2 апреля, 10:22

В Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы

Песков: В день 80-летия Победы будут приняты особые меры безопасности

Кремль намерен усилить меры безопасности в день празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что празднование этой знаменательной даты должно пройти без проблем, и подчеркнул ее мировое значение.

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Ранее Life.ru узнал, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. По мнению политологов, приехать в российскую столицу намерен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Приглашён был и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, а готовность прибыть уже высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в российскую столицу в честь 80-летия Победы.

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Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Мария Любицкая
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