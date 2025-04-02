В Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы

Кремль намерен усилить меры безопасности в день празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня», — подчеркнул представитель Кремля.