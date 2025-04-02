Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии и пригласил в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность после победы на президентских выборах в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность Президента Республики Абхазия», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества. Глава государства рассчитывает, что деятельность Гунбы поспособствует их дальнейшему укреплению.

Также лидер РФ подчеркнул, что братские народы РФ и Абхазии связывает общая история. Особое место в этом контексте занимает День Победы 9 мая, в который россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. В связи с этим Путин пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в 80-ю годовщину Великой Победы в столице России.