Отмечают без победителя: В СФ ответили на решение ФРГ не звать Россию на юбилей Победы
Сенатор Шендерюк-Жидков назвал абсурдной идею ФРГ не звать РФ на юбилей Победы
Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков осудил решение МИД Германии не приглашать Россию и Белоруссию на празднование 80-летия победы над фашизмом. Парламентарий отметил, что «победу отмечают без победителя».
Он считает такое решение абсурдным. По словам сенатора, современная Европа стремится искажать историю, но правда о вкладе СССР в освобождение мира от нацизма в конечном итоге станет очевидной.
«Ложь стала основой европейской политики. Но память о русском воине-освободителе жива в веках. Мы ещё увидим, как правда победит», — приводит комментарий сенатора агентство РИА «Новости».
Как сообщал Life.ru, в ФРГ рекомендовали местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Решение приняли «из-за геополитической напряжённости».
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