Отмечают без победителя: В СФ ответили на решение ФРГ не звать Россию на юбилей Победы

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков осудил решение МИД Германии не приглашать Россию и Белоруссию на празднование 80-летия победы над фашизмом. Парламентарий отметил, что «победу отмечают без победителя».

Он считает такое решение абсурдным. По словам сенатора, современная Европа стремится искажать историю, но правда о вкладе СССР в освобождение мира от нацизма в конечном итоге станет очевидной.

«Ложь стала основой европейской политики. Но память о русском воине-освободителе жива в веках. Мы ещё увидим, как правда победит», — приводит комментарий сенатора агентство РИА «Новости».