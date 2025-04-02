Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 14:10

«Беспомощная реакция»: В Германии забили тревогу из-за выпадов Бербок в адрес России

BZ: Страны за пределами Запада воспринимают слова Бербок как признак слабости ФРГ

Последние высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок в незападном мире, в особенности России, расценивают как доказательство беспомощности Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — говорится в публикации.

Также в материале отмечается, что высказывания Бербок против России вызывают лишь смех в других странах. Авторы статьи при этом вспомнили недавнюю поездку главы немецкого МИД на Украину, во время которой она говорила о «непоколебимой поддержке», при этом не дав каких-либо принципиально важных обещаний, влияющих на конфликт.

Таким образом, считают авторы материала, глава МИД Германии собственноручно сделала себя всего лишь статистом в конфликте, исход которого решают совершенно другие люди.

«На поддержание штанов»: Политолог высмеял «копейки», которые привезла Бербок в Киев
«На поддержание штанов»: Политолог высмеял «копейки», которые привезла Бербок в Киев

Напомним, Бербок неожиданно посетила Киев 1 апреля. Во время встречи с украинскими властями она сообщила о выделении дополнительных 130 миллионов евро для поддержки Украины, что было подтверждено в заявлении МИД Германии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Германия
  • Россия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar