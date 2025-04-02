Последние высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок в незападном мире, в особенности России, расценивают как доказательство беспомощности Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — говорится в публикации.

Также в материале отмечается, что высказывания Бербок против России вызывают лишь смех в других странах. Авторы статьи при этом вспомнили недавнюю поездку главы немецкого МИД на Украину, во время которой она говорила о «непоколебимой поддержке», при этом не дав каких-либо принципиально важных обещаний, влияющих на конфликт.

Таким образом, считают авторы материала, глава МИД Германии собственноручно сделала себя всего лишь статистом в конфликте, исход которого решают совершенно другие люди.