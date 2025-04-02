«Беспомощная реакция»: В Германии забили тревогу из-за выпадов Бербок в адрес России
BZ: Страны за пределами Запада воспринимают слова Бербок как признак слабости ФРГ
Последние высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок в незападном мире, в особенности России, расценивают как доказательство беспомощности Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — говорится в публикации.
Также в материале отмечается, что высказывания Бербок против России вызывают лишь смех в других странах. Авторы статьи при этом вспомнили недавнюю поездку главы немецкого МИД на Украину, во время которой она говорила о «непоколебимой поддержке», при этом не дав каких-либо принципиально важных обещаний, влияющих на конфликт.
Таким образом, считают авторы материала, глава МИД Германии собственноручно сделала себя всего лишь статистом в конфликте, исход которого решают совершенно другие люди.
Напомним, Бербок неожиданно посетила Киев 1 апреля. Во время встречи с украинскими властями она сообщила о выделении дополнительных 130 миллионов евро для поддержки Украины, что было подтверждено в заявлении МИД Германии.
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