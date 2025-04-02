Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Киев. Этот визит считается «необъявленным», так как его подготовка проходила в секрете, якобы для обеспечения безопасности. Политолог и социолог Алексей Рощин из Центра политических технологий отметил, что, несмотря на попытки украинской стороны придать визиту особое значение, такие события не стоит воспринимать всерьёз. Хотя сумма, которую привезла Бербок — 130 миллионов евро — может показаться внушительной, на самом деле это пустяк.

«Ни о чём. Так сказать, на поддержание штанов, на несколько дней буквально. В принципе, я думаю, это просто демонстрация такая: что называется, пустячок, а приятно. Германия демонстрирует, что она как бы поддерживает Украину и участвует в её проблемах», — отметил Рощин в беседе с «Царьградом».

Эксперт отметил, что Германия находится в непростой ситуации. С одной стороны, правительство стремится участвовать в украинских делах и показать единство с Киевом, но при этом избегает военной поддержки. В Берлине понимают, что военная помощь может вызвать негативную реакцию Москвы. Поэтому Бербок старается подчеркнуть, что выделяемые средства — это не противодействие России, а поддержка союзников, к которым относится украинское руководство.