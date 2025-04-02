Глава МИД Германии Анналена Бербок, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, не обладает достаточными навыками для председательства в Генеральной Ассамблее ООН. Она отметила, что Бербок известна своими дипломатическими скандалами, вызванными её недостатком знаний и понимания международной политики.

«Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», — подчеркнула дипломат в беседе с радио Sputnik.

Захарова выразила опасения по поводу того, как такой человек сможет управлять Генеральной Ассамблеей в течение года. Она также добавила, что, хотя прыжки на батуте — это интересное увлечение, между ним и ролью в международной политике не должно быть никакой связи. По её словам, у Бербок нет реального опыта, кроме «пустой политической активности».