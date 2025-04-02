Захарова оценила навыки Бербок в прыжках на батуте для работы в Генассамблее ООН
Бербок исполняет сальто. Обложка © X / mathieuvonrohr
Глава МИД Германии Анналена Бербок, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, не обладает достаточными навыками для председательства в Генеральной Ассамблее ООН. Она отметила, что Бербок известна своими дипломатическими скандалами, вызванными её недостатком знаний и понимания международной политики.
«Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», — подчеркнула дипломат в беседе с радио Sputnik.
Захарова выразила опасения по поводу того, как такой человек сможет управлять Генеральной Ассамблеей в течение года. Она также добавила, что, хотя прыжки на батуте — это интересное увлечение, между ним и ролью в международной политике не должно быть никакой связи. По её словам, у Бербок нет реального опыта, кроме «пустой политической активности».
Напомним, ранее стало известно о планах Федерального правительства Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя ассамблеи на 2025–2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста».