Желание ФРГ выдвинуть на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок вполне очевидно. В настоящее время она является наиболее подходящей кандидатурой для левоглобалистских элит — она беспринципна, адаптивна и активно игнорирует национальные интересы своей страны. Тем не менее в этот процесс могут вмешаться США, отметил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

То, что левым глобалистам и нужно. <...> Тут основной вопрос: позиция США. Точнее, хватит ли Трампу сил, времени и желания зачистить левоглобалистов из структур ООН. Пока ощущение, что Трамп очень хочет, но не успевает, либо не может. Так что потенциальное назначение Бербок он может заблокировать, а может упустить. Дмитрий Еловский Политолог

Политолог также предложил альтернативный вариант развития ситуации. По его мнению, Трамп слишком горд, чтобы не ждать личного обращения Бербок, в котором она была бы готова «преклонить колени и поклясться в верности» для получения его одобрения. Однако, как считает Еловский, она в конечном итоге его предаст, поскольку позиция левоглобалистов заключается в том, что «Трампы» приходят и уходят в то время, как надгосударственные структуры остаются вечными и находятся в их власти.