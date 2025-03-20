«То, что левым глобалистам нужно»: Политолог раскрыл Life.ru, удастся ли Бербок возглавить ГА ООН
Политолог Еловский: Трамп может повлиять на избрание Бербок председателем ГА ООН
Желание ФРГ выдвинуть на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок вполне очевидно. В настоящее время она является наиболее подходящей кандидатурой для левоглобалистских элит — она беспринципна, адаптивна и активно игнорирует национальные интересы своей страны. Тем не менее в этот процесс могут вмешаться США, отметил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.
То, что левым глобалистам и нужно. <...> Тут основной вопрос: позиция США. Точнее, хватит ли Трампу сил, времени и желания зачистить левоглобалистов из структур ООН. Пока ощущение, что Трамп очень хочет, но не успевает, либо не может. Так что потенциальное назначение Бербок он может заблокировать, а может упустить.
Политолог также предложил альтернативный вариант развития ситуации. По его мнению, Трамп слишком горд, чтобы не ждать личного обращения Бербок, в котором она была бы готова «преклонить колени и поклясться в верности» для получения его одобрения. Однако, как считает Еловский, она в конечном итоге его предаст, поскольку позиция левоглобалистов заключается в том, что «Трампы» приходят и уходят в то время, как надгосударственные структуры остаются вечными и находятся в их власти.
Напомним, ранее стало известно о планах Федерального правительства Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя ассамблеи на 2025–2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, подобная инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом.
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