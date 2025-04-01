Бербок в 11-й раз приехала в Киев
Бербок вновь прибыла с необъявленным визитом в Киев
Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Исполняющая обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок неожиданно посетила Киев с визитом, который не был предварительно анонсирован. В ходе своего визита она объявила о выделении дополнительных 130 миллионов евро на поддержку Украины, что было подтверждено в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.
По словам Бербок, эти средства будут направлены на гуманитарные нужды и стабилизацию ситуации в стране.
Этот визит стал уже одиннадцатым для Бербок на украинской земле с момента её назначения министром и девятым с начала специальной военной операции.
Не так рады визиту Бербок в Сирии, где новый лидер страны Ахмед аш-Шараа уже во второй раз не стал пожимать руку главе МИД Германии. Напомним, что лидеры новых властей Сирии ранее уже отказывали в рукопожатии Бербок, когда она прибыла в республику 3 января с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать её немецкому дипломату. Сама Бербок объясняла, что хотела установить дипломатические контакты с новыми властями страны. В бундестаге отказ в рукопожатии назвали унижением немецкого дипломата и чёрным днём для Германии.