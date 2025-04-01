Бербок в 11-й раз приехала в Киев

Исполняющая обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок неожиданно посетила Киев с визитом, который не был предварительно анонсирован. В ходе своего визита она объявила о выделении дополнительных 130 миллионов евро на поддержку Украины, что было подтверждено в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.

По словам Бербок, эти средства будут направлены на гуманитарные нужды и стабилизацию ситуации в стране.