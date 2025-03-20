Лидер Сирии снова отказался пожать руку Бербок

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа уже во второй раз не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время визита немецкого министра в Дамаск. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Во время своего второго визита в Дамаск Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — указано в материале.