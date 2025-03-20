Лидер Сирии снова отказался пожать руку Бербок
NTV: Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок
Анналена Бербок и Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / АР / Hussein Malla, БА / DIA Images / ABACA
Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа уже во второй раз не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время визита немецкого министра в Дамаск. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Во время своего второго визита в Дамаск Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — указано в материале.
По данным издания, это уже второй официальный визит Бербок в Дамаск. Кроме того, на встрече с лидером Сирии присутствовал депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет. Ахмед аш-Шараа также с ним не поздоровался рукопожатием. А вот Бербок дождалась этого жеста только от главы МИД Сирии.
Напомним, что лидеры новых властей Сирии ранее уже отказывали в рукопожатии Бербок, когда она прибыла в республику 3 января с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать её немецкому дипломату. Сама Бербок объясняла, что хотела установить дипломатические контакты с новыми властями страны. В бундестаге отказ в рукопожатии назвали унижением немецкого дипломата и чёрным днём для Германии.