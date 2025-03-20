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Регион
20 марта, 16:26

Лидер Сирии снова отказался пожать руку Бербок

NTV: Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок

Анналена Бербок и Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / АР / Hussein Malla, БА / DIA Images / ABACA

Анналена Бербок и Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / АР / Hussein Malla, БА / DIA Images / ABACA

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа уже во второй раз не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время визита немецкого министра в Дамаск. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Во время своего второго визита в Дамаск Анналена Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — указано в материале.

По данным издания, это уже второй официальный визит Бербок в Дамаск. Кроме того, на встрече с лидером Сирии присутствовал депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет. Ахмед аш-Шараа также с ним не поздоровался рукопожатием. А вот Бербок дождалась этого жеста только от главы МИД Сирии.

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Напомним, что лидеры новых властей Сирии ранее уже отказывали в рукопожатии Бербок, когда она прибыла в республику 3 января с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать её немецкому дипломату. Сама Бербок объясняла, что хотела установить дипломатические контакты с новыми властями страны. В бундестаге отказ в рукопожатии назвали унижением немецкого дипломата и чёрным днём для Германии.

Дарья Нарыкова
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