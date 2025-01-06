Глава МИД Франции осудил новые власти Сирии за отказ пожимать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро признался, что возмущён нежеланием новых властей Сирии пожать руку его коллеге из Германии Анналене Бербок. По его словам, возглавивший арабскую республику Ахмед аль-Шараа должен был соблюсти минимальный этикет, но не сделал этого.

Он также добавил, что ему пришлось посетить Дамаск 3 января, чтобы удостовериться в соблюдении прав французов на территории страны, где вооружённая оппозиция захватила власть. Франция, по его словам, переживает, что химическое оружие в Сирии может оказаться в ненадёжных руках.