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Регион
5 января, 14:42

Временное правительство Сирии заблюрило Бербок на фото с позорной встречи в Дамаске

ТВ в Сирии заблюрили Бербок на фото со встречи с новыми властями в Дамаске

Отретушированная Анналена Бербок на встрече с представителями новых властей Сирии в Дамаске. Обложка © Telegram / ALMHARAR

Отретушированная Анналена Бербок на встрече с представителями новых властей Сирии в Дамаске. Обложка © Telegram / ALMHARAR

Государственные сирийские СМИ размыли изображение руководителя МИД ФРГ Анналены Бербок на снимках со встречи с представителями новых властей в Дамаске. На других фото были заблюрены сопровождавшие её переводчики, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv.

На снимке главу немецкой дипломатии в ходе встречи с членами временного кабмина практически нельзя опознать из-за ретуши. Немецкий телеканал после этого предположил, что новому сирийскому руководству может быть неловко контактировать с высокопоставленными женщинами-политиками из европейских стран.

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Напомним, 3 января стало известно, что Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро нанесли необъявленный визит новому руководству Дамаска. Глава немецкого министерства славится своим умением попадать в конфузы, и в этот раз неловкая ситуация тоже не заставила себя долго ждать: лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа отказался жать ей руку, а приложил её к сердцу, но не отказав при этом в рукопожатии руководителю МИД Франции. Сама Бербок позже заявила, что ожидала такой ситуации. Целью их с Барро визита вероятно была попытка установить контакты с новым руководством Сирии, чтобы не дать ему попасть по влияние России и Китая.

Юрий Лысенко
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