Временное правительство Сирии заблюрило Бербок на фото с позорной встречи в Дамаске

Государственные сирийские СМИ размыли изображение руководителя МИД ФРГ Анналены Бербок на снимках со встречи с представителями новых властей в Дамаске. На других фото были заблюрены сопровождавшие её переводчики, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv.

На снимке главу немецкой дипломатии в ходе встречи с членами временного кабмина практически нельзя опознать из-за ретуши. Немецкий телеканал после этого предположил, что новому сирийскому руководству может быть неловко контактировать с высокопоставленными женщинами-политиками из европейских стран.