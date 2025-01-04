Бербок прокомментировала публичное оскорбление со стороны властей Сирии
Бербок завила, что ожидала отказ от рукопожатия со стороны новых властей Сирии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ожидала отказ представителей новых властей Сирии пожимать ей руку. Вместо привычного рукопожатия сирийские политики приложили руки к сердцу. Немецкая пресса посчитала этот жест оскорбительным для главы дипломатического ведомства. Тем не менее, сама глава МИД ФРГ ограничилась более сдержанным комментарием.
«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — цитирует Бербок издание Focus.
Напомним, представители новых властей Сирии не стали пожимать руку главе МИД Германии. Позже была озвучена вероятная причина внезапного визита Бербок в Сирию.