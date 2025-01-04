Желание опередить Россию и Китай назвали причиной внезапного визита Бербок в Сирию
Tagesschau: Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю
Бербок в Сирии. Обложка © ТАСС / AP
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом, чтобы установить дипломатические контакты с новыми властями страны и помешать попаданию государства под влияние России и Китая. Об этом пишет издание Tagesschau.
«Разговаривать с повстанцами из списка террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу, сказав, что абсолютно невозможно и неправильно. Но разве было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом. В столице Сирии у них была запланирована встреча с лидером оппозиции Ахмедом аш-Шараа. Едва прибыв в Дамаск, Бербок оказалась в неловкой ситуации — аш-Шараа отказался жать ей руку.