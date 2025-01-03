Главы МИД Германии и Франции прибыли в Дамаск с необъявленным визитом

Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро вылетели в Сирию с необъявленным визитом. В Дамаске у них запланирована встреча с лидером сирийской оппозиции Ахмедом аш-Шараа, сообщает немецкое дипломатическое ведомство.

У Бербок и Барро помимо встречи с аш-Шараа запланированы контакты с представителями гражданского общества Сирии. МИД ФРГ отмечает, что поездка организована по «поручению Евросоюза».

Непосредственно перед вылетом в сирийскую столицу Бербок в разговоре с журналистами заявила, что новое начало в Сирии станет возможным, если всем жителям страны вне зависимости от пола, а также этнической и религиозной принадлежности будет предоставлен равный доступ к политическим процессам. Также она обратила внимание на недопустимость отсрочек проведения выборов и шагов к исламизации судебной власти и образовательной системы во время переходного периода.

Руководители немецкого и французского дипломатических ведомств станут первыми главами МИД ЕС, которые посетят Сирию после того, как бывший президент Башар Асад покинул свой пост. Агентство DPA утверждает, что Бербок собиралась вылететь в Дамаск из Кипра, а Барро — из Ливана. Как сообщает Reuters, оба министра к настоящему моменту уже достигли пункта назначения.