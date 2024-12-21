В Сирии назначили нового главу МИД
Асад Хассан Аш-Шибани назначен главой МИД во временном правительстве Сирии
Повстанческие власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани на пост министра иностранных дел во временном правительстве государства. Об этом сообщило сирийское агентство новостей SANA.
«Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — пишет агентство.
Напомним, 8 декабря повстанцы взяли Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой кабинет и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. После этого он выступил с заявлением. Асад правил страной 24 года. До этого пост занимал его отец Хафез Асад.
ТАСС / DIA Images/ABACA