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21 декабря, 13:34

В Сирии назначили нового главу МИД

Асад Хассан Аш-Шибани назначен главой МИД во временном правительстве Сирии

Повстанческие власти Сирии назначили Асада Хасана аш-Шибани на пост министра иностранных дел во временном правительстве государства. Об этом сообщило сирийское агентство новостей SANA.

«Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — пишет агентство.

Напомним, 8 декабря повстанцы взяли Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой кабинет и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. После этого он выступил с заявлением. Асад правил страной 24 года. До этого пост занимал его отец Хафез Асад.

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Обложка ©

ТАСС / DIA Images/ABACA

Николай Рюмин
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