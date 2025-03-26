Бербок испугалась, что Путин «ослепит» Запад
Министр иностранных дел ФРГ призвала не дать Путину «ослепить» Запад
Анналена Бербок, покидающая пост министра иностранных дел Германии, поприветствовала мирные инициативы США, но призвала не дать президенту России Владимиру Путину «ослепить Запад». Её слова передаёт The Guardian.
«Мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас», — сказала Бербок, перед этим похвалив США за посредничество.
Напомним, ранее стало известно о планах Германии выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы министром. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя ассамблеи на 2025–2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, подобная инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом. Политолог в беседе с Life.ru отметил, что президент США Дональд Трамп может повлиять на избрание Бербок. Добавим, что с прошлого года председателем ГА ООН является бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг.
ТАСС / dpa/picture-alliance