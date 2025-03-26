Бербок испугалась, что Путин «ослепит» Запад

«Мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас», — сказала Бербок, перед этим похвалив США за посредничество.

Напомним, ранее стало известно о планах Германии выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы министром. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя ассамблеи на 2025–2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, подобная инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом. Политолог в беседе с Life.ru отметил, что президент США Дональд Трамп может повлиять на избрание Бербок. Добавим, что с прошлого года председателем ГА ООН является бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг.