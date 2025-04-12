Лавров одобрил свой титул «рок-звезды» дипломатии
На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали «дипломатической рок-звездой»
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
На Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров с улыбкой поддержал определение его как «рок-звезды» дипломатии, заметив, что не считает такую характеристику чем-то зазорным.
Ведущий сессии, представляя министра, подчеркнул его богатый опыт и намекнул, что по популярности среди гостей форума Лавров уступает разве что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. С лёгкой иронией он спросил главу МИД РФ, каково быть «звездой» в дипломатических кругах, чем вызвал добродушный смех зала.
«Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет», — ответил Лавров.
Напомним, 11 апреля Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. В ходе него он также заявил, что все усилия евро-атлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне. Ранее сегодня он встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Кроме того, у Лаврова запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум завершится 13 апреля.