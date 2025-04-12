Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 12:18

Лавров одобрил свой титул «рок-звезды» дипломатии

На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали «дипломатической рок-звездой»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

На Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров с улыбкой поддержал определение его как «рок-звезды» дипломатии, заметив, что не считает такую характеристику чем-то зазорным.

Ведущий сессии, представляя министра, подчеркнул его богатый опыт и намекнул, что по популярности среди гостей форума Лавров уступает разве что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. С лёгкой иронией он спросил главу МИД РФ, каково быть «звездой» в дипломатических кругах, чем вызвал добродушный смех зала.

«Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет», — ответил Лавров.

Напомним, 11 апреля Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. В ходе него он также заявил, что все усилия евро-атлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне. Ранее сегодня он встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Кроме того, у Лаврова запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум завершится 13 апреля.

Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским
Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским
Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar