Лавров одобрил свой титул «рок-звезды» дипломатии

На Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров с улыбкой поддержал определение его как «рок-звезды» дипломатии, заметив, что не считает такую характеристику чем-то зазорным.

Ведущий сессии, представляя министра, подчеркнул его богатый опыт и намекнул, что по популярности среди гостей форума Лавров уступает разве что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. С лёгкой иронией он спросил главу МИД РФ, каково быть «звездой» в дипломатических кругах, чем вызвал добродушный смех зала.

«Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет», — ответил Лавров.