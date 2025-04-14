Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 09:07

Трамп призвал лишить лицензии американское телешоу после эфира с Зеленским

Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую телевизионную программу «60 минут» после интервью Владимира Зеленского и потребовал лишить её лицензии.

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Посмотрите на церкви и больницы»: Зеленский позвал Трампа на Украину и готовит слезливый спектакль
«Посмотрите на церкви и больницы»: Зеленский позвал Трампа на Украину и готовит слезливый спектакль

Ранее в данной программе появился глава киевского режима Владимир Зеленский. Он раскритиковал политику США в отношении конфликта на Украине за нейтралитет, потребовал безоговорочной поддержки Киева, а также заявил, что не пойдёт на переговоры с Россией.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar