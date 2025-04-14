Трамп призвал лишить лицензии американское телешоу после эфира с Зеленским
Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую телевизионную программу «60 минут» после интервью Владимира Зеленского и потребовал лишить её лицензии.
«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Ранее в данной программе появился глава киевского режима Владимир Зеленский. Он раскритиковал политику США в отношении конфликта на Украине за нейтралитет, потребовал безоговорочной поддержки Киева, а также заявил, что не пойдёт на переговоры с Россией.