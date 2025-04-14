Трамп призвал лишить лицензии американское телешоу после эфира с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую телевизионную программу «60 минут» после интервью Владимира Зеленского и потребовал лишить её лицензии.

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.