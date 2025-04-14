«Не начинайте тогда войну»: Трамп осадил попрошайку Зеленского после слов о ракетах

Американский лидер Дональд Трамп пожаловался на то, что Владимир Зеленский постоянно стремится к получению ракет от партнёров. Трансляция выступления хозяина Белого дома велась на телеканале C-Span.

«Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть её. Вы не начинайте войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты. <...> Он всегда стремится к получению ракет», — сказал президент США.

Республиканец также возложил вину за украинский конфликт на Джо Байдена, утверждая, что нынешняя администрация пытается исправить ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Он также выразил мнение, что Украина преследует цель наращивания своего военного потенциала.