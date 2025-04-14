Трамп заявил о «дедлайне для Путина» по прекращению огня на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщил, что поставил перед президентом России Владимиром Путиным задачу добиться прекращения огня на Украине к определённому сроку. При этом он не уточнил конкретную дату, объяснив это деликатностью вопроса в дипломатическом плане.
«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп анонсировал скорое появление выгодных мирных инициатив для разрешения украинского кризиса. Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева заплатить 15 миллиардов долларов за 10 комплексов Patriot.