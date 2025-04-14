Трамп заявил о «дедлайне для Путина» по прекращению огня на Украине

Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщил, что поставил перед президентом России Владимиром Путиным задачу добиться прекращения огня на Украине к определённому сроку. При этом он не уточнил конкретную дату, объяснив это деликатностью вопроса в дипломатическом плане.