Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил несогласие с утверждением президента США Дональда Трампа о случайном характере удара по Сумам. Об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore.

«Я не знаю, что это было, но русские решили вторгнуться на Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке», — сказал политик.

Таяни признал, что в условиях конфликта неизбежны ошибки, но подчеркнул их недопустимость. Он также заявил, что, по его мнению, Москва не проявляет заинтересованности в переговорах о прекращении огня, поскольку продолжает военные действия.

До этого Трамп прокомментировал удар по Сумам и назвал его «ошибкой». Хозяин Белого дома возложил ответственность за текущую ситуацию в конфликте на предыдущую администрацию, утверждая, что её политика финансовой поддержки Киева способствовала эскалации напряжённости.