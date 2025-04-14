Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 16:12

Появились фото поражённого «Искандерами» места награждения командиров ВСУ в Сумах

Военкоры опубликовали фото поражённого в Сумах места награждения бойцов ВСУ

Разрушенное ракетным ударом здание конгресс-центра Сумского госуниверситета. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Разрушенное ракетным ударом здание конгресс-центра Сумского госуниверситета. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Военкоры Русской весны» опубликовали фотографии конгресс-центра Сумского госуниверситета, пострадавшего, как утверждается, от ракетного удара. В телеграм-канале предполагают, что в этом месте могло планироваться награждение украинских военнослужащих.

На снимках запечатлено разрушенное здание, возле которого работают украинские спасатели. На некоторых фотографиях рядом с руинами виден пикап с символикой ВСУ.

Пикап военных ВСУ. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Пикап военных ВСУ. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных. В том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла.

Два «Искандера», 60 «целей»: В Минобороны России раскрыли подробности удара по Сумам
Два «Искандера», 60 «целей»: В Минобороны России раскрыли подробности удара по Сумам
Наталья Демьянова
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