Появились фото поражённого «Искандерами» места награждения командиров ВСУ в Сумах
Военкоры опубликовали фото поражённого в Сумах места награждения бойцов ВСУ
Разрушенное ракетным ударом здание конгресс-центра Сумского госуниверситета. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Военкоры Русской весны» опубликовали фотографии конгресс-центра Сумского госуниверситета, пострадавшего, как утверждается, от ракетного удара. В телеграм-канале предполагают, что в этом месте могло планироваться награждение украинских военнослужащих.
На снимках запечатлено разрушенное здание, возле которого работают украинские спасатели. На некоторых фотографиях рядом с руинами виден пикап с символикой ВСУ.
Пикап военных ВСУ. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных. В том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла.