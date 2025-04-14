На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам
Бердичевская администрация: Полковник ВСУ Юла ликвидирован при ударе по Сумам
Полковник ВСУ Юрий Юла. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Бердичевская администрация
В Сумах в результате удара был уничтожен полковник Юрий Юла, ранее занимавший пост заместителя командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. В Генштабе ВСУ данные о гибели не комментировали, однако факт смерти офицера подтвердила администрация Бердичевского района.
Согласно некоторым источникам, Юла был замешан в атаках на мирных жителей Донбасса и нанесении хаотичных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее в Раде сообщили, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Была информация, что украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе. Предварительно, под удар в Сумах попали военные из 117-й бригады ВСУ. Тем временем мэр Конотопа пригрозил «раскрыть правду» об ударе, если Артюх и руководитель регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Красношапка не встанут на колени. Он также назвал главу областной военной администрации «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку. Позже он заявил, что взрыв не был вызван ракетным ударом.