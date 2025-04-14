На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам

В Сумах в результате удара был уничтожен полковник Юрий Юла, ранее занимавший пост заместителя командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. В Генштабе ВСУ данные о гибели не комментировали, однако факт смерти офицера подтвердила администрация Бердичевского района.