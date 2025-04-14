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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 21:29

Это была не ракета: Мэр Конотопа обвинил губернатора во лжи об ударе по Сумам

Мэр Конотопа Семенихин: Взрыв в Сумах 24 марта не был вызван ракетным ударом

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Взрыв в Сумах 24 марта не был вызван ударом ракеты. Об этом заявил мэр города Конотоп в Сумской области Артём Семенихин. Градоначальник обвинил главу региона Владимира Артюха во лжи.

«Артюх рассказывал о прилёте ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло», — приводит слова Семенихина издание «Страна».

Местные жители ранее предполагали, что произошла детонация боеприпасов, которые украинские войска хранят среди жилой застройки. В результате взрыва в Сумах 24 марта пострадало около ста человек.

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Ранее мэр Конотопа пригрозил «раскрыть правду» об ударе по Сумам 13 апреля, если Артюх и руководитель регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Красношапка не встанут на колени. Он также назвал главу областной военной администрации «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку.

Никита Никонов
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