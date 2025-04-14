Ульянов прижал Рубио к стенке вопросом об атаках ВСУ после поста о Сумах

Постпред России в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение по поводу американской реакции на инциденты, связанные с украинскими атаками. Он спросил, не хочет ли Белый дом прекратить бесчинство Киева по отношению к мирным жителям РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Сумам. В своей публикации он отметил, что этот инцидент стал «трагическим напоминанием» о том, почему администрация президента Дональда Трампа прилагает усилия к прекращению конфликта и достижению мира.