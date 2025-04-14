Ульянов прижал Рубио к стенке вопросом об атаках ВСУ после поста о Сумах
Ульянов задал Рубио вопрос о прекращении атак ВСУ после его поста о Сумах
Марко Рубио, Михаил Ульянов. Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy © ТАСС / EPA
Постпред России в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение по поводу американской реакции на инциденты, связанные с украинскими атаками. Он спросил, не хочет ли Белый дом прекратить бесчинство Киева по отношению к мирным жителям РФ.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Сумам. В своей публикации он отметил, что этот инцидент стал «трагическим напоминанием» о том, почему администрация президента Дональда Трампа прилагает усилия к прекращению конфликта и достижению мира.
«А вы не хотите положить конец регулярным украинским нападениям на мирных жителей России?» — прокомментировал Ульянов в соцсети X.
Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.