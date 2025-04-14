Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 02:26

Ульянов прижал Рубио к стенке вопросом об атаках ВСУ после поста о Сумах

Ульянов задал Рубио вопрос о прекращении атак ВСУ после его поста о Сумах

Марко Рубио, Михаил Ульянов. Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy © ТАСС / EPA

Марко Рубио, Михаил Ульянов. Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy © ТАСС / EPA

Постпред России в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение по поводу американской реакции на инциденты, связанные с украинскими атаками. Он спросил, не хочет ли Белый дом прекратить бесчинство Киева по отношению к мирным жителям РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Сумам. В своей публикации он отметил, что этот инцидент стал «трагическим напоминанием» о том, почему администрация президента Дональда Трампа прилагает усилия к прекращению конфликта и достижению мира.

«А вы не хотите положить конец регулярным украинским нападениям на мирных жителей России?» — прокомментировал Ульянов в соцсети X.

Это была не ракета: Мэр Конотопа обвинил губернатора во лжи об ударе по Сумам
Это была не ракета: Мэр Конотопа обвинил губернатора во лжи об ударе по Сумам

Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar