Два «Искандера», 60 «целей»: В Минобороны России раскрыли подробности удара по Сумам

Минобороны России подтвердило, что накануне ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных.

«Нанесён удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении.