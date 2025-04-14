Два «Искандера», 60 «целей»: В Минобороны России раскрыли подробности удара по Сумам
Минобороны РФ: В результате удара по Сумам были уничтожены более 60 военных ВСУ
Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны России подтвердило, что накануне ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных.
«Нанесён удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении.
В МО РФ подчеркнули, что удар наносился в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.
Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, в том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла. Однако вскоре после инцидента мэр Конотопа заявил, что в Сумах якобы могла произойти детонация боеприпасов ВСУ.