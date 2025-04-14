Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 11:23

Два «Искандера», 60 «целей»: В Минобороны России раскрыли подробности удара по Сумам

Минобороны РФ: В результате удара по Сумам были уничтожены более 60 военных ВСУ

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России подтвердило, что накануне ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных.

«Нанесён удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении.

В МО РФ подчеркнули, что удар наносился в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.

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Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, в том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла. Однако вскоре после инцидента мэр Конотопа заявил, что в Сумах якобы могла произойти детонация боеприпасов ВСУ.

Александра Вишнякова
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