Песков о взрыве в Сумах: ВС РФ бьют исключительно по военным целям

Российские войска в ходе СВО наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям Украины. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о взрывах в Сумах.

«Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации. Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — отметил представитель Кремля.