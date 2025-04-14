Песков о взрыве в Сумах: ВС РФ бьют исключительно по военным целям
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Российские войска в ходе СВО наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям Украины. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о взрывах в Сумах.
«Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации. Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — отметил представитель Кремля.
Он призвал ориентироваться только на ту информацию, которую даёт Минобороны РФ.
Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, в том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла. Однако вскоре после инцидента мэр Конотопа заявил, что взрыв не был вызван ракетным ударом — там произошла детонация боеприпасов ВСУ.