Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 11:06

В Сумах снова прогремел взрыв

В украинских Сумах прогремел взрыв, местные СМИ публикуют кадры со столбом дыма. Как пишет журналист Анатолий Шарий, город находится под атакой дронов.

Последствия взрыва в Сумах. Видео © проект SUMY GO

На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам
На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам

А на днях в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ. Вскоре после инцидента мэр Конотопа высказался о ситуации, пригрозив главе Сумской ОВА и руководителю регионального СБУ «раскрыть правду», если они не встанут на колени. Позже он заявил, что взрыв не был вызван ракетным ударом — там произошла детонация боеприпасов ВСУ.

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Александра Вишнякова
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