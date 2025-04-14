В Сумах снова прогремел взрыв
В украинских Сумах прогремел взрыв, местные СМИ публикуют кадры со столбом дыма. Как пишет журналист Анатолий Шарий, город находится под атакой дронов.
Последствия взрыва в Сумах. Видео © проект SUMY GO
А на днях в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ. Вскоре после инцидента мэр Конотопа высказался о ситуации, пригрозив главе Сумской ОВА и руководителю регионального СБУ «раскрыть правду», если они не встанут на колени. Позже он заявил, что взрыв не был вызван ракетным ударом — там произошла детонация боеприпасов ВСУ.
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