Трамп прокомментировал удар по Сумам и назвал его «ошибкой»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по Сумам на северо-востоке Украины. В ходе интервью на борту воздушного судна Air Force американский лидер заявил, что последствия действий администрации Джо Байдена привели к ужасающим последствиям.

«Считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал Трамп журналистам.