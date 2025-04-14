Трамп прокомментировал удар по Сумам и назвал его «ошибкой»
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по Сумам на северо-востоке Украины. В ходе интервью на борту воздушного судна Air Force американский лидер заявил, что последствия действий администрации Джо Байдена привели к ужасающим последствиям.
«Считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал Трамп журналистам.
Хозяин Белого дома возложил ответственность за текущую ситуацию в конфликте на предыдущую администрацию, утверждая, что её политика финансовой поддержки Киева способствовала эскалации напряжённости.
Накануне в Раде сообщили, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, под удар попали военные из 117-й бригады ВСУ. Вскоре после инцидента мэр Конотопа высказался о ситуации, пригрозив главе Сумской ОВА и руководителю регионального СБУ «раскрыть правду», если они не встанут на колени. Позже он заявил, что взрыв не был вызван ракетным ударом.