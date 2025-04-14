«Очень хорошие предложения»: Трамп анонсировал подвижки по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое появление выгодных мирных инициатив для разрешения украинского кризиса. Об этом он сообщил на встрече с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.

«Полагаю, что очень скоро будут очень хорошие предложения», — сказал американский лидер журналистам.

Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева заплатить 15 миллиардов долларов за 10 комплексов Patriot. Трамп отметил, что глава киевского режима постоянно проявляет интерес к приобретению ракет, но подчеркнул, что Белый дом не намерен продавать оружие Украине. Он также добавил, что Киев регулярно обращается к Вашингтону с запросами на покупку этих ЗРК.

