«Очень хорошие предложения»: Трамп анонсировал подвижки по конфликту на Украине
Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие инициативы, касающиеся Украины
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое появление выгодных мирных инициатив для разрешения украинского кризиса. Об этом он сообщил на встрече с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.
«Полагаю, что очень скоро будут очень хорошие предложения», — сказал американский лидер журналистам.
Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева заплатить 15 миллиардов долларов за 10 комплексов Patriot. Трамп отметил, что глава киевского режима постоянно проявляет интерес к приобретению ракет, но подчеркнул, что Белый дом не намерен продавать оружие Украине. Он также добавил, что Киев регулярно обращается к Вашингтону с запросами на покупку этих ЗРК.
А ранее Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией. Также он заявил, что не знает, каким образом Украина планирует возвращать утраченные территории. Однако выразил уверенность, что это обязательно случится в будущем.