Зеленский после удара по Кривому Рогу выступил с упрёком в адрес США

На пресс-конференции в Киеве с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, которую показывал телеканал «Рада» он заявил, что передача таких систем стала бы для Киева наилучшей поддержкой от Вашингтона.

Зеленский также отметил, что Украина направила просьбы всем партнёрам о дополнительных системах ПВО, включая Patriot. По его словам, вопросы о поставках этих комплексов, других средств противовоздушной обороны, новых пакетов помощи и производстве оружия на Украине будут обсуждаться на встрече группы «Рамштайн» 11 апреля в Брюсселе. Он добавил, что это заседание, вероятно, впервые пройдёт без участия США.