Зеленский после удара по Кривому Рогу выступил с упрёком в адрес США
Зеленский посетовал, что Вашингтон не предоставляет Киеву комплексы Patriot
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США не поставляют Украине дополнительные комплексы Patriot, несмотря на их значительные запасы.
На пресс-конференции в Киеве с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, которую показывал телеканал «Рада» он заявил, что передача таких систем стала бы для Киева наилучшей поддержкой от Вашингтона.
«Лучшая поддержка Украины после удара по Кривом Рогу — передать установки Patriot, которых у США достаточно», — заявил Зеленский.
Зеленский также отметил, что Украина направила просьбы всем партнёрам о дополнительных системах ПВО, включая Patriot. По его словам, вопросы о поставках этих комплексов, других средств противовоздушной обороны, новых пакетов помощи и производстве оружия на Украине будут обсуждаться на встрече группы «Рамштайн» 11 апреля в Брюсселе. Он добавил, что это заседание, вероятно, впервые пройдёт без участия США.
Напомним, 4 апреля Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге. Сообщалось о ликвидации до 85 военных.По информации блогера Юрия Подоляки, удар был нанесён ОТРК «Искандер-М». Спустя сутки из-под завалов извлекли около 40 тел.