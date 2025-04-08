Киев запросил срочные заседания в ООН и ОБСЕ из-за удара по Кривому Рогу

Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи недавним ударом ВС РФ по объекту с военными в Кривом Роге. Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.