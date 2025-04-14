Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что лидер блока ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц является сторонником ужесточения позиций в украинском конфликте. Такие выводы он сделал исходя из заявлений Мерца о поставке Украине ракет Taurus.

«В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины», — уверен представитель Кремля.

Taurus — немецко-шведская крылатая ракета класса «воздух-земля» для высокоточных ударов. Дальность — до 500 км, оснащена стелс-технологиями и мощной боеголовкой. Используется для поражения укреплённых целей. Применяется с самолётов, таких как Tornado и Eurofighter.