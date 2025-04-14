«Приведут к дальнейшей эскалации»: В Кремле отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus Киеву
Песков: Мерц является сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что лидер блока ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц является сторонником ужесточения позиций в украинском конфликте. Такие выводы он сделал исходя из заявлений Мерца о поставке Украине ракет Taurus.
«В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины», — уверен представитель Кремля.
Taurus — немецко-шведская крылатая ракета класса «воздух-земля» для высокоточных ударов. Дальность — до 500 км, оснащена стелс-технологиями и мощной боеголовкой. Используется для поражения укреплённых целей. Применяется с самолётов, таких как Tornado и Eurofighter.
Напомним, что кандидат в канцлеры ФРГ заявил о возможности поставок крылатых ракет Taurus Киеву. Однако по его словам, такое решение допустимо лишь при согласии стран Евросоюза. В Госдуме заявление Мерца назвали безумием. Там считают, что подобные предложения свидетельствуют о безответственности и напоминают о политике Германии в середине прошлого столетия.