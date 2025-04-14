Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выступил с резкой критикой в адрес Фридриха Мерца, лидера немецкого блока ХДС/ХСС, в связи с его заявлением о потенциальной поставке Украине крылатых ракет Taurus. Парламентарий заявил, что подобные предложения, по его мнению, свидетельствуют о безответственности и напоминают о политике Германии в середине прошлого столетия.

«Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет — свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Белик подчеркнул, что Германия чувствует себя вправе поставлять оружие Украине, поскольку не опасается ответных военных действий со стороны России. Он считает, что действия Берлина обусловлены поддержкой киевских властей и, как парламентарий выразился, «ярко выраженной неприязнью» к Москве.

