Лидер блока ХДС/ХСС и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ежедневно угрожает инфраструктуре данных, распространяя дезинформацию, в том числе через свои каналы в немецком обществе.

В беседе с газетой Bild он подчеркнул необходимость усиления защиты от подобных атак, не вдаваясь в детали мер. Кроме того, Мерц призвал активнее отстаивать ценности свободы и демократии. Доказательств некоего вмешательства России он не привёл.