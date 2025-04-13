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Регион
13 апреля, 10:31

Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных Германии

Обложка © ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Обложка © ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Лидер блока ХДС/ХСС и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ежедневно угрожает инфраструктуре данных, распространяя дезинформацию, в том числе через свои каналы в немецком обществе.

В беседе с газетой Bild он подчеркнул необходимость усиления защиты от подобных атак, не вдаваясь в детали мер. Кроме того, Мерц призвал активнее отстаивать ценности свободы и демократии. Доказательств некоего вмешательства России он не привёл.

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Ранее Фридрих Мерц прокомментировал возможность личной встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он пока не задумывается над возможностью переговоров с российским лидером.

Оксана Попова
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