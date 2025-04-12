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12 апреля, 18:54

Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

Мерц заявил, что пока не задумывался над возможностью переговоров с Путиным

Фридрих Мерц и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi / Life.ru

Фридрих Мерц и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi / Life.ru

Глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который является потенциальным кандидатом на пост канцлера Германии, прокомментировал возможность личной встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он пока не задумывается над возможностью переговоров с российским лидером.

«На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом. Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны», — заявил Мерц в интервью газете Handelsblatt.

Глава блока ХДС/ХСС воздержался от подробных комментариев относительно стратегии Германии по отношению к Украине. При этом он не исключил полностью перспективу развертывания миротворческих сил в Киеве. Он также заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и ЕС не может быть рассмотрен до завершения текущего конфликта.

«Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Евросоюза. Обещание о вступлении в ЕС остаётся в силе, и перспектива вступления в НАТО тоже», — сказал Мерц.

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Ранее в Бундестаге нашли «друзей Путина» в партии Мерца. Председатель политической фракции «Зелёных» Бритта Хассельман выступила с критикой ряда членов блока ХДС/ХСС из-за «неоднозначных» заявлений относительно России. Политик назвала друзьями президента РФ зампреда ХДС Михаэля Кречмера, а также депутатов Томас Барайса и Яна Ханиша.

Алена Пенчугина
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