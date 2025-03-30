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30 марта, 14:50

Порвать связи с Москвой: В Бундестаге нашли «друзей Путина» в партии Мерца

Глава «Зелёных» Хассельман заявила о «друзьях Путина» в немецком блоке ХДС/ХСС

Председатель политической фракции «Зелёных» в Бундестаге Бритта Хассельман выступила с критикой ряда членов блока ХДС/ХСС из-за «неоднозначных» заявлений относительно России. Об этом сообщает Der Spiegel.

Политик назвала «друзьями [президента РФ Владимира] Путина» зампреда ХДС Михаэля Кречмера, а также депутатов Томас Барайса и Яна Ханиша. Под предлогом этих обвинений Хассельман потребовала от председателя ХДС Фридриха Мерца «разорвать связи его партии с Москвой».

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Ранее Life.ru рассказывал, что потенциальный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц утратил важные рычаги политического влияния, согласившись увеличить госдолг Германии. Такое решение ударило по его позиции на переговорах с социал-демократической партией, на создание коалиционного правительства с которой рассчитывает ХДС/ХСС.

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ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Юрий Лысенко
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