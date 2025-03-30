Порвать связи с Москвой: В Бундестаге нашли «друзей Путина» в партии Мерца

Председатель политической фракции «Зелёных» в Бундестаге Бритта Хассельман выступила с критикой ряда членов блока ХДС/ХСС из-за «неоднозначных» заявлений относительно России. Об этом сообщает Der Spiegel.

Политик назвала «друзьями [президента РФ Владимира] Путина» зампреда ХДС Михаэля Кречмера, а также депутатов Томас Барайса и Яна Ханиша. Под предлогом этих обвинений Хассельман потребовала от председателя ХДС Фридриха Мерца «разорвать связи его партии с Москвой».