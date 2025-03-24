Объявивший России войну кандидат в канцлеры ФРГ нарвался на крупные неприятности

Глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который является потенциальным кандидатом на пост канцлера Германии, потерял свои рычаги влияния, согласившись на увеличение государственного долга. Это ослабило его позиции в переговорах с социал-демократами (СДПГ), с которыми ХДС/ХСС стремится создать коалиционное правительство, пишет издание Politico.

Теперь Мерц может оказаться в ситуации, когда ему придётся сделать дополнительные компромиссы в вопросах миграции и социальной политики, что может вызвать разочарование у правого электората и ослабить позиции его партии.

После мартовских переговоров о коалиции с СДПГ, ХДС/ХСС, получившая большинство на выборах, не имеет других вариантов для формирования правительства. СДПГ давно стремилась ослабить «долговой тормоз» в Конституции, и при поддержке ХДС/ХСС был принят закон, позволяющий увеличить расходы на оборону и создать инфраструктурный фонд в размере 500 миллиардов евро.

Однако, добившись своих целей, СДПГ не намерена идти на уступки в вопросах миграционного регулирования и сокращения социальных расходов, что ставит ХДС/ХСС в невыгодное положение. Мерц рискует ослабить свою партию, если ему придётся «сдвинуться влево» и отойти от предвыборных обещаний. Эти разногласия могут затянуть процесс формирования коалиции. Изначально Мерц планировал завершить переговоры к Пасхе, но из-за внутренних конфликтов соглашение может быть достигнуто позже.