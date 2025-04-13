«Невероятно терпеливый народ»: Будущий канцлер ФРГ предостерёг Запад от недооценки русских

Вероятный будущий канцлер Германии выразил мнение в интервью изданию Handelsblatt, что Германия не должна недооценивать способность России к сопротивлению в условиях войны. Не стоит ожидать быстрого завершения конфликта, исходя из иллюзии, что с течением времени конфликт прекратится сам по себе, заявил политик.

По словам Мерца, не существует реальных оснований для предположений, что война может закончиться из-за ослабления России или внутреннего политического давления на её руководство. Ситуация требует более внимательного подхода и понимания реальной мощи российского государства. Особое внимание Мерц уделил стойкости русского народа, который «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории».