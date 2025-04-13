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12 апреля, 22:06

Будущий канцлер Германии назвал дату начала работу нового правительства

Мерц: Новое правительство Германии может начать работу 6 мая

Фридрих Мерц. Обложка © X / _FriedrichMerz

Фридрих Мерц. Обложка © X / _FriedrichMerz

Новое правительство Германии может приступить к работе 6 мая. Об этом заявил лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью изданию Handelsblatt.

«Ожидается, что новое федеральное правительство приступит к работе 6 мая. У нас будет два месяца до летних каникул, чтобы оперативно решить ряд задач. Важно, чтобы граждане почувствовали реальные изменения», — подчеркнул Мерц.

В качестве приоритетных направлений работы политик выделил укрепление пограничного контроля, увеличение числа депортаций, отмену закона о цепочке поставок и снижение бюрократической нагрузки.

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Ранее Фридрих Мерц заявил, что не рассматривает возможность встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет уверен в перспективах конструктивного диалога. Он также отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и ЕС не может быть решён до окончания текущего конфликта.

Антон Голыбин
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