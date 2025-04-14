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Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 04:37

Мерц назвал условие передачи ракет Taurus Киеву

Мерц допустил поставки ракет Taurus Украине при согласии партнёров по ЕС

Фридрих Мерц даёт интервью Карен Миосге. Обложка © X / Friedrich Merz

Фридрих Мерц даёт интервью Карен Миосге. Обложка © X / Friedrich Merz

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Однако по его словам, такое решение допустимо лишь при согласии стран Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью Карен Миосге на телеканале ARD.

Политик напомнил, что не поддерживает односторонние действия Берлина в сфере военной помощи. Он подчеркнул, что ранее уже высказывался за координацию с союзниками, и придерживается этой позиции до сих пор.

Мерц считает, что при условии общего подхода к вопросу поставок, Германия обязана принимать участие в совместных инициативах. Он также указал, что передача дальнобойного вооружения должна быть не только технически подготовлена, но и политически выверена.

Посол напомнил, чем чреваты поставки немецких Taurus на Украину
Посол напомнил, чем чреваты поставки немецких Taurus на Украину

Напомним, Мерц в феврале выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. Политик и тогда придерживался пути согласования этого решения с партнёрами.

Тимур Хингеев
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