Мерц назвал условие передачи ракет Taurus Киеву

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Однако по его словам, такое решение допустимо лишь при согласии стран Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью Карен Миосге на телеканале ARD.

Политик напомнил, что не поддерживает односторонние действия Берлина в сфере военной помощи. Он подчеркнул, что ранее уже высказывался за координацию с союзниками, и придерживается этой позиции до сих пор.

Мерц считает, что при условии общего подхода к вопросу поставок, Германия обязана принимать участие в совместных инициативах. Он также указал, что передача дальнобойного вооружения должна быть не только технически подготовлена, но и политически выверена.