Посол напомнил, чем чреваты поставки немецких Taurus на Украину

Если Германия решит поставлять на Украину ракеты системы Taurus, это неизбежно приведёт к эскалации конфликта. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

«Это было бы эскалацией <…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определённые болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», — сказал он.