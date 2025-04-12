Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 05:29

Посол напомнил, чем чреваты поставки немецких Taurus на Украину

Посол Нечаев: Германия приведёт к эскалации конфликта поставками Taurus Киеву

Немецкая ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Немецкая ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Если Германия решит поставлять на Украину ракеты системы Taurus, это неизбежно приведёт к эскалации конфликта. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

«Это было бы эскалацией <…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определённые болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», — сказал он.

Он также отметил, что после потенциального возобновления поставок немецкого оружия, их наведением будут заниматься уже не военные ВСУ, а специалисты из Германии. Однако это вряд ли поможет полностью перевернуть ход боёв на линии фронта и дать Киеву какое-либо преимущество, подытожил посол.

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Напомним, пока на посту канцлера Германии находился Олаф Шольц, страна оказывала финансовую поддержку Киеву, однако отказывалась пересекать некоторые «красные линии», например, отправку немецких военных в Незалежную или передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus. А вот его будущий преемник, лидер Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц, похоже, взял пример с президента Франции Эманнюэля Макрона и разразился воинственными высказываниями в адрес России. А ещё он достаточно давно выступает за передачу Киеву ракет Taurus.

Мария Любицкая
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