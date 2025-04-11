Зеленский вновь посетовал на нехватку вооружения

Владимир Зеленский, обращаясь к членам контактной группы, занимающейся поддержкой Киева, отметил, что Украина испытывает нехватку систем противовоздушной обороны, и вновь обратился к партнёрам с просьбой предоставить системы Patriot.

«Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО. <...> Мы вынуждены перемещать имеющиеся у нас системы, <...> чтобы предоставить хотя бы временную защиту разным городам», — сказал он, вдобавок попросив у союзников 10 систем Patriot.