Зеленский вновь посетовал на нехватку вооружения
Зеленский заявил о дефиците ПВО, попросив у партнёров 10 систем Patriot
Владимир Зеленский, обращаясь к членам контактной группы, занимающейся поддержкой Киева, отметил, что Украина испытывает нехватку систем противовоздушной обороны, и вновь обратился к партнёрам с просьбой предоставить системы Patriot.
«Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО. <...> Мы вынуждены перемещать имеющиеся у нас системы, <...> чтобы предоставить хотя бы временную защиту разным городам», — сказал он, вдобавок попросив у союзников 10 систем Patriot.
Ранее стало известно, что Германия готова отправить на Украину новую партию военной помощи, которая включает в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T и более 1,1 тысячи радиолокационных систем для наземного наблюдения. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин также передаст ВСУ четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 радаров. В состав помощи входят 15 танков Leopard 1A5, 300 дронов, 25 бронемашин Marder, 14 артиллерийских орудий и около 100 тысяч снарядов.
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