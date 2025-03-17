ЗАУ Gepard и бронемашины: Германия рассекретила список нового оружия для ВСУ

Германия вновь поставит Украине оружие из запасов с военных складов, в том числе ЗАУ Gepard и 80 дронов. Немецкое правительство разместило на своём сайте список боевой техники, которая отправляется киевскому режиму.

В очередном списке для ВСУ значатся три артиллерийских установки Gepard и 10 000 снарядов к ним, 24 бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP FFG, 2 танка-разминировщика Wisent, 8 тысяч мин калибром 120 мм, 7 тысяч разнокалиберных снарядов, 80 дронов различной модификации – 30 беспилотников GEREON RCS и 50 БПЛА Vector. Также ВСУ получат от Берлина 100 систем разминирования H-PEMBS, 30 систем обнаружения дронов и 2 машины для охраны границы.