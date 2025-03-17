ЗАУ Gepard и бронемашины: Германия рассекретила список нового оружия для ВСУ
Германия вновь поставит оружие Украине, в том числе ЗАУ Gepard и 80 дронов
Германия вновь поставит Украине оружие из запасов с военных складов, в том числе ЗАУ Gepard и 80 дронов. Немецкое правительство разместило на своём сайте список боевой техники, которая отправляется киевскому режиму.
В очередном списке для ВСУ значатся три артиллерийских установки Gepard и 10 000 снарядов к ним, 24 бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP FFG, 2 танка-разминировщика Wisent, 8 тысяч мин калибром 120 мм, 7 тысяч разнокалиберных снарядов, 80 дронов различной модификации – 30 беспилотников GEREON RCS и 50 БПЛА Vector. Также ВСУ получат от Берлина 100 систем разминирования H-PEMBS, 30 систем обнаружения дронов и 2 машины для охраны границы.
Ранее в Берлине заявили, что Германия потратила на помощь Украине 40 миллиардов евро, став европейской страной, оказавшей Киеву самую большую поддержку. Она также взяла на себя затраты на беженцев. Немецкие власти уже говорили, что готовы продолжать поставки оружия ВСУ.