ВСУ обещали системы ПВО и танки на первом саммите коалиции «Рамштайн» без шефа Пентагона

В Германии готовы отправить на Украину очередную партию военной помощи, в том числе поставить системы ПВО IRIS-T и более 1,1 тысячи радиолокационных систем наземного наблюдения. Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это часть средне- и долгосрочного планирования», — подчеркнул он на заседании в штаб-квартире НАТО контактной группы по поставкам оружия Киеву.