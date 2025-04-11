Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 11:09

ВСУ обещали системы ПВО и танки на первом саммите коалиции «Рамштайн» без шефа Пентагона

Писториус сообщил, что ФРГ поставят Киеву системы ПВО IRIS-T и 15 танков Leopard

Борис Писториус. Обложка © ТАСС / АР

Борис Писториус. Обложка © ТАСС / АР

В Германии готовы отправить на Украину очередную партию военной помощи, в том числе поставить системы ПВО IRIS-T и более 1,1 тысячи радиолокационных систем наземного наблюдения. Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это часть средне- и долгосрочного планирования», — подчеркнул он на заседании в штаб-квартире НАТО контактной группы по поставкам оружия Киеву.

Совещание коалиции «Рамштайн» впервые проводилось под председательством Германии и Великобритании, поскольку на нём не было главы Пентагона Пита Хегсета. По словам Писториуса, Берлин также передаст ВСУ четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 радаров. В пакете помощи также оказались 15 танков Leopard 1A5, 300 дронов, 25 бронемашин Marder, 14 артиллерийских орудий, около 100 тысяч снарядов.

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В марте сообщалось, что Германия вновь поставит Украине оружие из запасов с военных складов, в том числе ЗАУ Gepard и 80 дронов. Список вооружения был размещён на сайте правительства ФРГ. Также в Берлине заявили, что уже потратили на помощь Украине 40 миллиардов евро, став европейской страной, оказавшей Киеву самую большую поддержку.

Татьяна Миссуми
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