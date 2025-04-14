Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: Каждый делает для Украины, что может

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, отметив, что «каждое государство-член Евросоюза делает все возможное для поддержки Украины».

«Каждая страна предоставляет то, что может, но послание должно быть ясным: мы обязаны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя» , — сказала Каллас в ответ на вопрос журналистов о реакции Брюсселя на инициативу Мерца, который также подчеркнул важность координации передачи такого оружия с партнерами по ЕС.

«Мы планируем обсудить этот вопрос, но в данный момент, я считаю, что необходимо оказать давление на Россию» , — добавила она.