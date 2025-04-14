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14 апреля, 08:01

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: Каждый делает для Украины, что может

Кая Каллас высказалась о заявлении Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

Обложка © ТАСС / Anna Ross

Обложка © ТАСС / Anna Ross

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, отметив, что «каждое государство-член Евросоюза делает все возможное для поддержки Украины».

«Каждая страна предоставляет то, что может, но послание должно быть ясным: мы обязаны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя» , — сказала Каллас в ответ на вопрос журналистов о реакции Брюсселя на инициативу Мерца, который также подчеркнул важность координации передачи такого оружия с партнерами по ЕС.

«Мы планируем обсудить этот вопрос, но в данный момент, я считаю, что необходимо оказать давление на Россию» , — добавила она.

Мерц назвал условие передачи ракет Taurus Киеву
Мерц назвал условие передачи ракет Taurus Киеву

Напомним, что ещё в феврале Мерц выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. Политик и тогда придерживался пути согласования этого решения с партнёрами.

Марина Фещенко
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